الاتحاد السكندري: ما يحدث في الدوري كارثة ولن نكون ضحية خلافات لجنة الحكام

عبر محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن حزنه الشديد بسبب الأخطاء التي تعرض لها زعيم الثغر في مباراته أمام الداخلية في الدوري المصري.

وقال محمد أحمد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الاتحاد خسر الكثير، ولن نكون ضحية الخلافات التي حدثت في لجنة التحكيم".

وأضاف: "العدالة أصبحت غائبة، ولا يوجد مباراة بدون مشاكل، واحنا في أخر الموسم، والنقطة تفرق مع الجميع،

وأردف: "الهدف الذي تم إلغاوه كان في الدقيقة الـ 11 وكان هيفرق كتير معانا، والتحكيم تسبب في حالة إحباط للجماهير بطريقة كبيرة".

وأتم: " محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد في قمة غضبة، واللاعبين كانت في كامل تركيزها حتى حالة الطرد، ولكن ما حدث كان كارثة تحيكيمة".

واختتم: "سيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة وسنصعد الأمر، وسيكون لنا موقف ثاني ولازم كل الناس تعرف موقفنا".