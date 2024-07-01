إسبانيا تصطدم بألمانيا بعد رباعية في جورجيا

ضرب منتخب إسبانيا موعدا ضد ألمانيا يوم الجمعة 5 يوليو، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء ذلك بعدما تخطى الماتدور الأسباني نظيره جورجيا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا.

وبهذه النتيجة يصعد المنتخب الإسباني رسميًا لدور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بينما يودع منتخب جورجيا البطولة القارية.

كواليس مباراة إسبانيا وجورجيا

وافتتح منتخب جورجيا أهداف المباراة ضد منتخب إسبانيا فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، عن طريق المدافع روبين لو نورماند بالخطأ فى مرماه.

وأحرز المنتخب الإسباني هدف التعادل فى شباك منتخب جورجيا، عن طريق اللاعب رودري فى الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء.

وسجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني فى شباك نظيره منتخب جورجيا، عن طريق اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من لامين يامال.

وأضاف نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا، الهدف الثالث ضد منتخب جورجيا في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، وسجل أولومو الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء.

رقم قياسي لنجم إسبانيا

سجل لامين يامال لاعب فريق برشلونة رقمًا تاريخيًا مع منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتواجد يامال في تشكيل منتخب إسبانيا الأساسي لمواجهة جورجيا في دور الـ16 ببطولة يورو 2024، المقامة على ملعب ملعب راين إنرجي.

جدير بالذكر أن الفائز بتلك المواجهة سوف يلاقي منتخب ألمانيا الذي تأهل إلى دور الـ8 بعدما حقق الفوز على الدنمارك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال أيدونا بارك بدور الـ16.

وبمجرد نزول لامين يمال ملعب المباراة أساسيا أصبح صاحب الـ (16 عامًا و353 يومًا) هو أصغر لاعب يلعب مباراة في مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا متقدمًا على جود بيلينجهام لاعب منتخب إنجلترا (18 عامًا و4 أيام).

وقاد يامال منتخب بلاده لتصدر مجموعته الثانية التي ضمت كل من إيطاليا وألبانيا بالإضافة إلى منتخب كرواتيا بالعلامة الكاملة، وهو المنتخب الوحيد في هذه البطولة الذي حقق 9 نقاط في دور المجموعات.

أرقام لامين يامال مع منتخب إسبانيا

شارك يامال في 7 مباريات مع منتخب إسبانيا، ما بين بطولة كأس أمم أوروبا وأيضًا التصفيات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.