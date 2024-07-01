الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

جامعات ومدارس

التعليم: مصلحة الطالب فوق كل اعتبار في امتحان الفيزياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصلحة الطالب فوق كل اعتبار في امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024. 

روشتة التعافي من صدمة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

تقرير اللجنة الفنية لامتحان الفيزياء للثانوية العامة على مكتب الوزير غدًا

ويجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح غد الإثنين، مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحان الفيزياء في الثانوية العامة. 

ويستعرض وزير التربية والتعليم نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 من امتحان الفيزياء 

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 من وجود أسئلة في امتحان الفيزياء ليس لها إجابة من ضمن الاختيارات المطروحة في أسئلة الاختيار من متعدد. 

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن هناك سؤالا يشمل رسم مغناطيس والاختيارات تتضمن أرقام المغناطيس في حين أن الرسم ليس مرقمًا. 

وأشار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إلى وجود سؤال آخر عن توليد تيار كهربائي متردد ليس له جوابًا بين الاختيارات في الأسئلة الموضوعية. 

ونوه عدد من الطلاب بأنه تم تعديل أحد الأسئلة من قبل مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لوجود خطأ في صياغة السؤال بينما لم تنوه عنه لجان أخرى. 

رد وزارة التعليم على أخطاء امتحان الفيزياء 2024 

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من وجود أخطاء في امتحان الفيزياء. 

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء  والوقوف علي حقيقة شكاوي الطلاب ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات. 

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستراجع مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات ونموذج الإجابة ويتم التعديل في حالة وجود أي خلل. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء  15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق. 
 

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