قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التعافي من صدمة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.

وأوضح الخبير التربوي أنه بعد صدمة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 يجب على الطالب شحن طاقته النفسية.

وأدى صباح أمس السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة في الفيزياء والتاريخ للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

وامتحن طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء بإجمالى عدد 516 ألفًا و918 طالب وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد 192 ألفًا و596 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

واشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من امتحان الفيزياء، وأصيب الكثير منهم بالانهيار واعتبروه معقد وصعب للغاية.

وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من وجود أخطاء في امتحان الفيزياء.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء والوقوف علي حقيقة شكاوي الطلاب ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستراجع مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات ونموذج الإجابة ويتم التعديل في حالة وجود أي خلل.

روشتة التعافي من صدمة امتحان الفيزياء 2024