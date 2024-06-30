الإثنين 01 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

لاعب بتروجت السابق : الأهلي كان يعتاد ضم اللاعبين عندًا في الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حسين علي لاعب الأهلي السابق، عن سبب رحيله عن صفوف النادي الأهلي، وانضمامه إلى الجونة.

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لاعب بتروجت السابق يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي وتعثر مفاوضات الزمالك

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "عندما انضممت إلى الأهلي وسارت معي الأمور بشكل طبيعي وجيد من الناحية المادية ولكن مشكلتي كانت في عدم المشاركة".

وتابع: "ذهبت إلى حسام البدري وأخبرته بحزني من عدم المشاركة مع الأهلي، ولكنه طلب مني الصبر وسأحصل على فرصتي".

وأتم: "عندما وجدت أنني لم أحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي قمت بدفع أموال من جيبي الخاص للانضمام إلى الجونة وذهبت إلى هناك وسارت الأمور، ولم يفاوضني الزمالك مرة أخرى".

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