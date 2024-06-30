الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

لاعب بتروجت السابق يكشف كواليس انضمامه إلى الأهلي وتعثر مفاوضات الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حسين علي لاعب فريق الأهلي وبتروجيت السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بتروجيت.

txt

الأهلي يعلن رحيل موديست رسمياً عن الفريق ويوجه له الشكر

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كنت من ناشئين الأهلي رغم أني زمالكاوي، وعائلتي بأكملا زمالكاوية أيضا".

وتابع: "خلال فترة تواجدي في بتروجيت الزمالك تفاوض معي لضمي، ومن جلس معي كان حازم إمام".

وأضاف: "كنت منبهر جدا بجلوسي مع حازم إمام، وأبلغت بموافقتي على الانضمام للنادي".

وأكمل: "فتح الأهلي معي مفاوضات في الوقت ذاته وعندما علم الزمالك بهذه الأنباء وجدت هناك تهديدا بإيصالات أمانة رغم أنني لم أكن قد وافقت على عرض الأهلي".

وأتم: "حزنت جدا بسبب ما فعله الزمالك، ومجلس إدارة الأهلي أخبرني بدفعهم للإيصالات حتى لو وصلت 10 مليون، وبالفعل انضممت إلى الأحمر".

مواد متعلقة

رسمياً.. الأهلي يعلن تجديد عقد محمد هاني

الجريدة الورقية