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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

نادي الخلود يعلن التعاقد مع حارس اتحاد جدة

جروهي
جروهي

حسم نادي الخلود الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين أولى صفقاته بشكل رسمي، بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة.

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وكان جروهي رحل عن صفوف نادي اتحاد جدة في شهر مايو الماضي، بعدما رفع أسمه من قائمة العميد في منتصف الموسم الكروي.

أعلن نادي الخلود في بيانه رسمي عبر منصة "أكس" التعاقد مع جروهي، ووضع معه فيديو للإعلان عن صفقة التعاقد مع الحارس، حيث استعرض فيه تصديات له.

كتب الخلود على الفيديو المنشور: "القفاز الذهبي.. خلودي"، في إشارة لإتمام التعاقد مع جروهي.

ولم يكشف نادي الخلود عن قيمة الصفقة أو مدة عقد الحارس البرازيلي، ولكنه سيتولى مهمة حراسة عرين الفريق الصاعد حديثا بداية من الموسم المقبل 2024-2025. 

وأنتقل جروهي إلى اتحاد جدة في يناير في عام 2019، ونجح في التتويج بلقبي الدوري والسوبر المحليين. 
 

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