الأهلي يرحب برحيل تاو وينتظر عرض الخلود السعودي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لديه انفتاح على رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك بعض الاتصالات من نادي الخلود السعودي مع إدارة النادي الأهلي، للتنازل عن خدمات اللاعب، وكان هناك ترحيب من إدارة النادي، إلا أنهم طالبوا بوصول عرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "تاو عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولكن هناك بند يتيح النادي تفعيل موسم جديد بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي الأهلي سيعمل على تفعيل هذا البند، وسوف يرحب برحيله".