الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يرحب برحيل تاو وينتظر عرض الخلود السعودي

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لديه انفتاح على رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

كولر يحسم موقفه من رحيل بيرسي تاو

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك بعض الاتصالات من نادي الخلود السعودي مع إدارة النادي الأهلي، للتنازل عن خدمات اللاعب، وكان هناك ترحيب من إدارة النادي، إلا أنهم طالبوا بوصول عرض رسمي".

وأضاف أمير هشام: "تاو عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولكن هناك بند يتيح النادي تفعيل موسم جديد بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي الأهلي سيعمل على تفعيل هذا البند، وسوف يرحب برحيله".

مواد متعلقة

إيران‭ ‬بين‭ ‬الوجه‭ ‬المعلن‭ ‬وثقافة‭ ‬مستترة‭..‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الفرس‭ ‬الجدد‭؟

«الأهلى المصرى» يدير ويرتب ويسوق ست صفقات بقيمة 19 مليار جنيه

الفائدة‭ ‬الأمريكية

التيرم‭ ‬الثانى‭... ‬موسم‭ ‬الابتزاز‭ ‬الدراسى‭!!‬

السودان عام من الحرب والدمار.. الكل خاسر

الرواية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النقض‭ ‬والتفكيك‭ ‬‮«‬2‭/‬‮٢»‬

تعرف على طلب كلوب من جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد

«مافيا الأسمدة».. تهدد صحة المواطنين
الجريدة الورقية