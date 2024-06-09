لافروف يترأس الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس غدا

يترأس غدا الاثنين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، وفقا لحاكم منطقة نيجني نوفجورود، جليب نيكيتين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيكيتين قوله عبر منصة تلجرام "لقد استقبلنا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيجني نوفجورود كجزء من فعاليات بريكس واسعة النطاق".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع وزراء خارجية دول البريكس الذي يستمر يومين، وسيترأسه لافروف، إلى جانب ذلك، سيحضر الاجتماع وزراء من مجموعة أصدقاء دول البريكس. وسيكون هذا أول اجتماع وزاري بعد توسيع الرابطة في عام 2023.