عاجل
عاجل.. بيني غانتس يستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي
الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لافروف يترأس الاجتماع الوزاري لمجموعة البريكس غدا

لافروف
لافروف

 

يترأس غدا الاثنين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، وفقا لحاكم منطقة نيجني نوفجورود، جليب نيكيتين.

txt

لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية لدول أخرى

txt

نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي لافروف ويؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نيكيتين قوله عبر منصة تلجرام "لقد استقبلنا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيجني نوفجورود كجزء من فعاليات بريكس واسعة النطاق".

 

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع وزراء خارجية دول البريكس الذي يستمر يومين، وسيترأسه لافروف، إلى جانب ذلك، سيحضر الاجتماع وزراء من مجموعة أصدقاء دول البريكس. وسيكون هذا أول اجتماع وزاري بعد توسيع الرابطة في عام 2023.

 

مواد متعلقة

لافروف يعلق على تلقي الغرب إشارة بوتين بشأن احتمال تسليم أسلحة روسية لدول أخرى

نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي لافروف ويؤكد على تعزيز العلاقات مع روسيا

لافروف يناقش سبل التعاون بين روسيا وغينيا

لافروف: واشنطن تتسامح مع كييف بما يتناسب معها في معركتها ضدنا
الجريدة الورقية