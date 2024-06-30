أندرسن: قرار حكم مباراة ألمانيا والدنمارك "فظيع"

انتقد يواكيم أندرسن، لاعب المنتخب الدنماركي الأول لكرة القدم، قرار الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، بعدما احتسب ركلة جزاء لألمانيا، نجحت من خلالها الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وأكد أندرسن أن قرار أوليفر فظيع، كتعبير منه على ما حدث خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي لا يتم احتساب مثل هذه الألعاب به أبدًا.

بينما أوضح مناقشة الحكم مايكل أوليفر في قراره، فقال: "لا تستطيع التحدث إلى الحكم خلال هذه الأيام، يجب ألا نتحدث معه، نتلقى عقوبات وبطاقات حمراء".

وتابع: "لو قولت أي شي حتى لو صغيرًا وستكون النتيجة بطاقة صفراء، إنها قاعدة سخيفة، يمكنه ارتكاب كل الأخطاء التي يريدها، ويجب ألا نقول أي شيء".

وأتم أندرسن تصريحاته، فقال: "بالتأكيد، لابد أن يكون لديك ردة فعل عندما يتخذ الحكم قرارا خاطئا ضدك، لا أعرف عدد القرارات التي اتخذها في هذه المباراة".