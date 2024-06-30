أنشيلوتي يرفض استمرار لاعب ريال مدريد

يرفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عودة فاييخو إلى صفوف الملكي بعد نهاية إعارته مع غرناطة.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن أنشيلوتي لا يريد استمرار فاييخو مع الملكي، بعد نهاية إعارته، وعليه يسعى ريال مدريد لبيعه هذا الصيف لتجنب رحيله بشكل مجاني.



وتابعت التقارير الصحفية، أنه يتبقى لـ فاييخو موسم واحد في عقده مع ريال مدريد لكن لا يريد أنشيلوتي ولا يعتمد عليه، وسيكون الأقرب رحيله.



أكد أنشيلوتي أنه في حال فشل صفقة يورو، سيعتمد على المدافع مارفل من الأكاديمية أو يستخدم أوريلين تشواميني في هذا المركز.



وواصلت، أنه بموجب عقده سوف يتوجب على فاييخو العودة يوم 15 يوليو والانضمام للفريق خلال بداية التحضيرات.



وأشارت إلى أن مستقبله غير واضح بعد، وأو إذا كان سيسافر مع الفريق إلى أمريكا يوم 28 يوليو من أجل الجولة التحضيرية أو سوف يتركه النادي في مدريد كما حدث مع رينيه خيسوس العام الماضي.



وأنتقل خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، لكنه بدون أي دقيقة لعب منذ شهر يناير والان يعود إلى ريال مدريد بعد نهاية إعارته.



تأتي رغبة ريال مدريد في بيعه رغم أن النادي الإسباني يرى فاييخو شخص محترف وأنه كان يهدف دائماً نحو التعايش الجيد رُغم قلة مشاركاته.

