مودريتش يُثير الجدل بعد توديع كرواتيا لـ اليورو

وجه قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش رسالة غامضة، بعد خروج كرواتيا من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب الخسارة من دور المجموعات.

جاء خروج كرواتيا من اليورو 2024، بعدما احتلت ثالث المجموعة الثانية خلف إسبانيا وإيطاليا برصيد نقطتين فقط.

وكتب مودريتش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بالطبع مع هذا القميص "كرواتيا" شعرت بلحظات السعادة والفخر الأكبر في حياتي".

وأضاف: "خلال كأس أمم أوروبا الحالية، لقد واجهنا العديد من اللحظات الصعبة وهي الأقل جمالًا في كرة القدم".

وتابع: "لكن بكل تأكيد فخر اللعب مع منتخب كرواتيا لا يعتمد على النتائج، شكرًا لكم جميعًا على الدعم الكبير".

الجدير بالذكر أن مودريتش مثل المنتخب الكرواتي في العديد من المحافل الدولية منها الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 وكذلك وبرونزية مونديال 2022 وفضية دوري الأمم الأوروبية.

ويتوقع العديد من الجماهير الكرواتية أن رسالة مودريتش تعد بداية تفكير اللاعب للاعتزال الدولي مع منتخب بلاده، خاصة وأنه يقترب من عامه الـ 39.