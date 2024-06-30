كلام فى الهوا

الأحد 30/يونيو/2024 - 07:57 م 6/30/2024 7:57:03 PM

عبارة يَنصح بها بعض الذين عاشوا واقتربوا من الموت، هم لا موقف لهم فى أى شيء، ويؤكدون ذلك أنهم يقفون فى المكان الصحيح، ويستكملون النُصح لهؤلاء المُترددين، بأن اللاموقف يمنحك العديد من الفُرص، فأنت تستطيع أن تعيش فى مختلف الظروف مع مختلف أنواع البشر، ويعتبرون أن اللاموقف هذا «ذكاء اجتماعى» يمنحك الفرصة فى التراجع فى رأى لك تجاه أحد الأشخاص أو موضوع مُعين. ويقولون لك «كُل عيش» وقد قال لى شخص من هؤلاء الذين يأكلون عيش عندما سألته عن رضاه عما يحدث معه رغم أنه حاصل على دكتوراه ودورات أعلى بكثير من الذين يصدرون له الأوامر، ويقوم هو بتنفيذها وهو يعلم أنها غير صحيحة علميًا، وذكرت له بيت شعر للمتنبى يقول فيه «يقضى على المرء فى أيّام محنته حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسنِ» فكان رده حازمًا فى جملة قاطعة بأنه غير قادر على اتخاذ موقف، إذ قال «أنا ورايا كوم لحم» فهو يؤكد أنه يعيش فى ظل «اللاموقف» وماسك العصا من النُص رغم أنه يعلم حقيقة الوضع وأنه لا يأخذ موقفا واضحا لأنه مُكبل بقيد المرتب الذى لا يجده خارج هذا المكان. وأنا بالتأكيد لا أضع المسئولية على عاتق هذا الدكتور أو أى دكتور آخر دفعت به الأقدار أن يعيش «إمعة» ورضى أن يعيش بلا رأى ماسكًا العصا من النُص.

لم نقصد أحدًا!