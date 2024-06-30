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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

شاهد.. سلوفاكيا تضرب إنجلترا بالهدف الأول في اليورو

سلوفاكيا
سلوفاكيا

نجح المنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم في تسجيل هدف التقدم أمام نظيره الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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جاء هدف المنتخب السلوفاكي عن طريق اللاعب إيفان سكرانز في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعدما استفاد من تمريرة زميله ليُسجل هدف التقدم لمنتخب بلاده.

هدف سلوفاكيا الأول أمام إنجلترا.. فيديو

 

وكان المنتخب الإنجليزي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبير.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كوبي ماينو.

خط الوسط المهاجم: فيل فودين، جود بيلينجهام، بوكايو ساكا.

الهجوم: هاري كين.

بينما جاءت مقاعد البدلاء، كالتالي: 

رامسديل، هندرسون، كونسا، جالاجير، دانك، ترينت ألكسندر أرنولد، توني، جوردون، واتكينز، بوين، إيزي، جوميز، بالمر، وارتون.

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