مصمم فستان مفيدة شيحة: متناغم مع قوة شخصيتها

خطفت الإعلامية مفيدة شيحة الأنظار بإطلالتها الجذابة في عقد قران ابنتها الذي أقيم في مسجد محمد على بالقلعة يوم الجمعة الماضية.



مفيدة شيحة تتألق بفستان ساحر في عقد قران ابنتها

وكشف مصمم الأزياء أسلام حشاد عن كواليس تصميم فستان مفيدة شيحة في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أنه تم أختيار تصميم الفستان بعد مناقشات عديدة لتظهر بشكل مختلف ومميز لتغيير منظور أم العروسة.

وقال: " أختيار الفستان كان بعد مشاورات كثيرة ما بنا، استقرينا انه يكون على شكل كول القميص ليعطي لها الحرية في الحركة، لتظهر بشكل مختلف يبرز مكانتها كـ أم العروسة، ويكون مناسب لذوقها ويميز إطلالتها، بشكل مواكب لأحدث صيحات الموضة 2024 لذا اختارنا لون البنفسج ليتناغم مع لون بشرتها ويتناسب مع طبيعة شخصيتها".

وأضاف أن صمم الفستان من قماش الساتان الناعم بلون البنفسج وطرز بحبات الخرز على شكل أوراق شجر وفروع بالسيلڤير وحزام محدد منطقه الوسط وهو فستان رويل يليق بالمناسبة وأستغرق في تصميمه 3 أشهر.

وأكمل أن تم اختيار اللون البنفسج باعتباره لون مميز متناغم مع لون بشرتها يتماشى مع طبيعة شخصيتها القوية وهذا ما جعلها تظهر أمام الجميع بمظهر فريد وعصري.

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن إطلالة مفيدة شيحة انها نالت إعجاب المعنيين بالموضة.

وتألقت مفيدة شيحة بإطلالة ساحرة، مزج بين الأناقة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل صمم من قماش الساتان الناعم باللون البنفسج ومطزر بحبات الكريستال على شكل أوارق الشجر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع الآي شادو باللون البنفسج ولون النود في الشفاه.

وخرجت الإعلامية مفيدة شيحة في تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار" بعد عقد القران موجهة الشكر للحضور، ومن بينهم الشيخ خالد الجندي: "أنا عاوزة أشكر الشيخ خالد الجندي لأنه جه مخصوص مجامل ليا ولمنة ولمحمد أخويا، دي حاجة كبيرة جدًا عندي وربنا يخليك لينا، وهو مثال للشيخ الرائع خلقًا وكلامًا لأن مفيش كلكعة ولا عقد".

وعن كواليس عقد القران، قالت: "أثناء ما بنتي بتتصور يشاء القدر إن عربية داست على ديل فستانها والفستان اتقطع"، موجهة الشكر لمصمم الأزياء الذي استطاع إصلاح الفستان خلال ساعة ونصف.

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة