مفيدة شيحة توجة رسالة مؤثرة لـ خالد الجندي ومصمم الأزياء يكشف حقيقة تمزق فستان العروس

حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على توجيه رسالة تحمل العديد من المعاني الطيبة للشيخ خالد الجندي ومصمم أزياء أسلام حشاد وذلك في تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار" بعد عقد قران ابنتها منة الله عماد، يوم الجمعة، داخل مسجد محمد على بالقلعة.

مفيدة شيحة تتالق بفستان ساحر في عقد قران ابنتها

وبكلمات مليئة بالحب والامتنان وجهت مفيدة شيحة رسالة للشيخ خالد الجندي:"أنا عاوزة أشكر الشيخ خالد الجندي لأنه جه مخصوص مجامل ليا ولمنة ولمحمد أخويا، دي حاجة كبيرة جدًا عندي وربنا يخليك لينا، وهو مثال للشيخ الرائع خلقًا وكلامًا لأن مفيش كلكعة ولا عقد".

وعن كواليس عقد القران، قالت: "أثناء ما بنتي بتتصور يشاء القدر إن عربية داست على ديل فستانها والفستان اتقطع"، موجهة الشكر لمصمم الأزياء الذي استطاع إصلاح الفستان خلال ساعة ونصف".

وكشف أسلام حشاد فى تصريحات خاصة لـ “بوابة الوفد” كواليس تصميم الفستان المصمم من قماش الساتان الناعم باللون البنفسج ليتناغم مع لون بشرتها واستغرق ثلاثة أشهر في تصميمه، قائلاً: " طرز الفستان على شكل أوراق شجر وفروع بالسيلڤير وحزام محدد منطقه الوسط وهو فستان رويل يليق بالمناسبة".

وأوضح حقيقة أنقاذه للموقف الطارئ التى وقعت فيه العروس قائلًا: " العروسة كانت في جلسة تصوير عقد القران وكانت راكبة golf cart، داست عليه واتشد كله وأتقطع فالحمد الله قدرنا نصلح القطع في أسرع وقت رغم ان القطع كان في أكتر من مكان".

واختتم انه بعد تمزق الفستان تم تغيير التصميم بشكل خفيف حتى نتغلب على الموقف بذكاء وتظهر الفستان في أبهي صورها أكن ما حدث شيئًا يعكر صفو إطلالتها.

وجاءت إطلالة مفيدة شيحة في عقد قران ابنتها ساحرة للغاية مستوحاه من نعومة الطبيعة الخلابة، حيث ارتدت فستان بقصة الكول قميص، حمل توقيع مصمم الأزياء أسلام حشاد بالتعاون مع شقيقة إبراهيم حشاد.

وانهالت التعليقات على بعض الفيديوهات التى نشرتها مفيدة شيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض لما فعلته مفيدة من رقص وغناء داخل ساحة مسجد محمد علي بالقعلة والبعض الآخرى رأى أن فرحتها كأم العروسة هى ما جعلتها تتطاير مثل الفراشة من الفرحة.

وقد اشعلت مفيدة شيحة الأجواء برقصها على أنغام الموسيقي وهي تتمايل بحب وعفوية وكأنها فراشة تتطاير من الفرحة، معلقة: " كتب كتاب بنتي الغالية اوي عندي النهاردة عقبال عندكم جميعًا".

مفيدة شيحة في عقد قران ابنتها

مفيدة شيحة في عقد قران ابنتها

مفيدة شيحة في عقد قران ابنتها