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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر القادم

صالح قوجيل
صالح قوجيل

دعا رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية والعليا من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم و الإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية.

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وأوضح قوجيل - خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2024/2023 - أن الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية.

وفي سياق آخر، اعتبر قوجيل أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين مشابهة لتلك التي عاشتها الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي الاستيطاني، والتي شكلت نقطة الانطلاق في دفاعها عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال والوقوف ضد محاولات سلب أراضيها مثلما هو الحال في فلسطين.

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