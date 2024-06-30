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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو

السفيرة فوزية بنت
السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل

هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، وفق بيان صادر عن السفارة.

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وأكدت السفيرة فوزية، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ومملكة البحرين والتي تمتد جذورها لعقود من التعاون المثمر والتنسيق المستمر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين وحرص البلدين على الدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في شتى المجالات.

 

وأعربت السفيرة عن اعتزازها بما تشهده العلاقات الثنائية من زخمٍ وتنامٍ مستمر، والذي يتجلى في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين الشقيقين والتنسيق والتشاور المستمر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر المبني على الشراكة والتنسيق وتوافق الرؤى لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع يمثل نموذجًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، كما يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التضامن والتكامل العربي وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار.

 

وأشادت السفيرة فوزية بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق المزيد من التنمية الشاملة في مختلف المجالات والنهضة العمرانية، متمنية لمصر وشعبها الشقيق المزيد من النمو والتقدم.

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