الأهلي يتعاقد مع حبيبة زعتر لدعم فريق سيدات الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعبة حبيبة زعتر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة سيدات» بالنادي خلال الفترة المقبلة.



وأوضح العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود الانضمام للأهلي لمدة 4 سنوات، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.



‎وأشار العوضي إلى أن حبيبة تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعدما نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة؛ من أجل مواصلة حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.



وأشاد العوضي بموهبة حبيبة، لافتًا إلى أنها لاعبة مميزة وتمثل إضافة قوية للفريق، خلال الموسم الجديد.