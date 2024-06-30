سيدات يد الأهلي يدعم صفوفه بلاعبة سبورتنج

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة أمينة هشام لاعبة سبورتنج؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي.



وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع أمينة هشام لمدة 4 سنوات؛ لتدعيم فريق كرة اليد سيدات؛ استعدادا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وظهرت أمينة هشام بمستوي متميز خلال مشاركتها مع سيدات يد الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مما دفع الكابتن محمد عادل للمطالبة بالتعاقد النهائي مع اللاعبة.

وأشاد العوضي بقدرات أمينة، مؤكدا أنها صاحبة مهارات فنية عالية، وانضمامها بشكل نهائي للفريق يعد إضافة كبيرة، ويأتي في ظل توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات