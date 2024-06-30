ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد نجلها بالأبيض الناعم

حرص الإعلامي معاذ العمري على الاحتفال بعيد ميلاد نجله "راشد" بنشر صورة تجمعه معه برفقة زوجته النجمة ديانا كروزن وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستجرام.

وعلق معاذ العمري على الصورة قائلًا: "زي اليوم قبل سنة كبرت عيلتنا وربنا أكرمنا ورزقنا "راشد" ونسأل الله أن يكون لك من اسمك نصيب بالرشُّد والاستقامة على طريق الحق وتكون السند لأختك والنا".

وتابع: " وربنا يقدرنا على تربيتك بما يرضي الله يا قلب أمك وأبوك فرحتنا وعيلتنا كملت فيك وبوجودك الله يحفظك ويحميك اليوم صار عمرك سنة وما أجمل هاي السنة بوجودك يا أبو كشره العصبي".

وانهالت تعليقات على الصوره وجاءت اغلبها مؤيده لحبهم لبعضهما البعض، رصدنا أبرزها: " العمر كله يا رب ويكبر وتشوفوا احلى شب، الله يحماه ويحفظه يخليكم لبعض يارب، مع عيد ميلادي كل عام و راشد بخير".

ديانا كرزون

ديانا سمير كرزون من مواليد 30 أكتوبر 1983 مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

حياتها الأسرية

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد"

مشوارها الفني

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان

برنامج سوبر ستار

شاركت في برنامج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك».