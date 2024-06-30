صنارة صيد تقبض روح شخصين بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما غرقًا فى منطقة ستانلي بالاسكندرية، اليوم الأحد، عقب ممارسة هواية الصيد، بالتزامن مع حالة اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط.

تفاصيل الواقعة

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه اليوم الأحد، كانت الأمواج البحر مرتفعة، أثناء وقوف الشابين أعلى كوبري ستانلي لممارسة هواية الصيد سقطت صنارة الصيد من أحدهما فقفز من أعلى الكوبري لإحضارها وتعرض للغرق ثم قفز الشخص الآخر المصاحب له لإنقاذه فغرقا هما الاثنين.

وأضاف عبد الرازق، أنه جرى انتشال جثامين كل من "محمود خالد محمود خطاب، 31 سنة وناصر عبد الكريم عبد الناصر 40 عاما"، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال إيهاب المالحي رئيس فريق غواصين الخير، إن شابين غرقا صباح اليوم بعد أن قفزا من أعلى كوبري ستانلي، وانتشلت رجال الإنقاذ جثمانيهما في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد بأن الشابين كانا متواجدين صباحا أعلى كوبري ستانلي لممارسة هواية الصيد، وأثناء ذلك سقطت معدات أحدهما في المياه - صنارة الصيد - ليقرر القفز لانتشال معدات الصيد خاصته.

وأضاف المصدر أن الشاب تعرض للغرق بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، ليقرر شاب آخر القفز في المياه في محاولة لإنقاذ زميله إلا أنه غرق هو الآخر.

وأوضح أن رجال الإنقاذ انتشلت جثمان الغريق الأول نحو الساعة 7 صباحا فيما ظهر جثمان الغريق الثاني بعد ذلك بنحو 4 ساعات، لافتا إلى أن الشابين نزلا المياه في غير الفترات المسموح فيها بالسباحة.