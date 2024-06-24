استئناف العلاقات السياسية بين البحرين وايران

صدر مساء اليوم الأحد، بيان بحريني إيراني مشترك بخصوص محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين.

وجاء في البيان المشترك بشأن مباحثات وزير خارجية إيران بالإنابة علي باقري كني ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية (البحريني)، ومعالي الدكتور علي باقري كني، وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتماعا ثنائياً في طهران، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي".

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

جدير بالذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في 23 مايو، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين، حيث قال ملك البحرين أنذاك: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

وأكد الرئيس بوتين تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

وأضاف ملك البحرين في حديثه لبوتين: "نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم لهذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما ومن جانبي شخصيا".

مصرع عسكريين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة

أفاد مصدر عسكري أردني الأحد بمقتل عسكريين أردنيين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح المصدر ذاته وهو مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الشاحنات الثلاث تدهورت نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث مقتل كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح، وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، إلى جانب إصابة اثنين آخرين وحالتهما العامة متوسطة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العسكريين القتيلين متمنية لذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

هذا وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان شمال قطاع غزة تم تسييرها من قبل الهيئة والقوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات الخيرية العالمية.

وأفاد بيان للهيئة أن القافلة المكونة من 70 شاحنة حملت طرودا غذائية ومستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية، ليصار إلى توزيعها على السكان في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.