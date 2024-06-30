هي تستطيع  تطلق ورشة حول  أساسيات "فن الريزن"

أطلقت مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، ورشة أساسيات "فن الريزن" من خلال التطبيق العملي، وتنفيذ مجموعة واسعة من المنتجات، من خلال التعرف على أنواع الخامات والأدوات وأماكن شرائها، والتي تقدمها مبادرة الست مستورة بالمؤسسة بشكلٍ مجاني بالكامل، وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها من الأمور التراثية المهمة وتقدم الورشة الدكتورة سارة سلامة ، تحت إشراف غادة المغازي، مسؤل ملف الحرف اليدوية بالمؤسسة على مدار 5 أيام غير متتالية.

تدريب الفتيات على أنواع «الريزن»

وأكدت «مؤسسة هي تستطيع»، أنّها تستهدف من خلال تنظيم ورش العمل والتدريب، خاصة الورش الحرفية، تعليم المهن، التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين مستوى معيشتهن وظروفهن، لافتة إلى انّ برنامج التدريبات ضمّ تدريبات على الأشغال اليدوية، إضافة الى تدريب الفتيات على أنواع «الريزن» وكيفية تركيب المادة، وعمل القوالب وخروج المنتج في شكله النهائي، مضيفة أن الورشة مقدمة من مبادرة الست مستورة بالمؤسسة بشكلٍ مجاني بالكامل.

وأضافت «هي تستطيع»، أن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، تعد مساحة واسعة من التراث المصرى يعتمد فيها الصانع على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، حيث تنعكس أهمية الحرف والصناعات اليدوية في أنها تدل على جوانب الهوية الوطنية للدولة المنتجة للحرف والصناعات اليدوية، ويمكن أن تحقق مصر مكاسب مادية رائعة من اهتمامها وتدعيمها للحرف اليدوية .