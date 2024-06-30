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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم سيارة نقل تريلا مع أخري سيارة ملاكي بالقرب من مدخل سامي سعد في مدينة أبوصوير، أسفر عن مصرع وأصابة آخرون.

حادث تريلا طريق الإسماعيلية الزقازيق

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل 'تريلا' مع سيارة ملاكي قرب من مدخل سامي سعد التبعة لمركز أبوصوير، ما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف جهات التحقيق.

دفع مدير مرفق إسعاف الإسعاف بالإسماعيلية سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقلهم المصاب والحثة لذات المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصاب حول ملابسات الحادث.

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