وليد خليل: إعادة إحياء الاتحاد العربي للخماسي الحديث خطوة هامة

أعرب المهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، عن سعادته بإعادة إحياء نشاط الاتحاد المتوقف منذ فترة كبيرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد، على هامش استضافة مصر لبطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث ، وبطولة افريقيا للعبة بالأسكندرية.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي بحضور ممثلي 10 دول عربية من إجمالي 15 دولة هم قوام الجمعية العمومية للاتحاد والدول العشر الحضور هم: السودان ، ليبيا ، سوريا ، الكويت ، الامارات ، السعودية ، لبنان ، البحرين ، العراق ، بالإضافة لمصر .

وأعرب المهندس وليد خليل عن سعادته بانتخابه رئيساً للاتحاد العربي.

وقال وليد خليل أن إعادة إحياء الاتحاد العربي سعيا لنشر الخماسي الحديث على نطاق أوسع في الوطن العربي لاستنساخ النجاح الباهر الذي يقدمه الاتحاد المصري للعبة والمنافسة على جميع الميداليات في البطولات الدولية والأولمبية خلال الفترات الحالية.

وأضاف خليل أنه سيتم فورا العمل على تجهيز مقر الاتحاد العربي في مصر ووضع خطة لتنمية اللعبة في الوطن العربي خلال الأربع سنوات القادمة لنصنع جيل عربي قوي قادر على المنافسة على ميداليات أولمبية.

وأشار خليل إلى أن انضمام الخماسي الحديث لدورة الالعاب العربية القادمة سيساهم بشكل كبير في خلق مناخ قوي للمنافسة بين الأشقاء العرب وسيحفز الجميع من أجل الظهور بمستويات قوية خلال المحافل الدولية التي تليها.

وشهد اجتماع الاتحاد العربي اعتماد اللائحة الموحدة لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية كلائحة يعمل بها الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، كما تم خلال الاجتماع الموافقة على أن تظل مصر مقرا للاتحاد العربي للعبة.

وخلال الاجتماع تم اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس وليد خليل من مصر ، وكل من رزان العايد من السعودية ، ناصر الوليد من الكويت ، العميد محمد جلال من البحرين نواب لرئيس الاتحاد ، وعضوية كل من الدكتورة هدى المطروشي من الامارات ، عبيد الحمور من السودان ، فتحي يوسف من ليبيا ، إبراهيم زين من لبنان ، عمر عاشور من سوريا ، مع الاحتفاظ بمقعد لفلسطين طبقا للائحة يحدد فيما بعد ، وكذا مقعد لقطر يحدد فيما بعد.

ووقع الاختيار على الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري ليكون أمينا عاما وأمينا للصندوق بالاتحاد العربي للعبة ، بالإضافة لإختيار البطل الاوليمبي المصري أحمد الجندي رئيساً للجنة اللاعبين بالاتحاد العربي للخماسي الحديث.