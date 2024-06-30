الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ياسر حفني أفضل مدرب في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

ياسر حفني
ياسر حفني

حصل ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة للاتحاد المصري للخماسي الحديث على جائزة أفضل مدرب في منافسات نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم، والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

txt

تعرف على قائمة منتخب الخماسي لبطولة العالم للناشئين بالإسكندرية

وساهم مع الجهاز الفني للمنتخب المصري في تتويج مصر ب 4 ميداليات في منافسات فردي الناشئين ببطولة العالم وهم: ذهبية معتز وائل برصيد 1544 نقطة ورقم عالمي جديد، وفضية مصطفى أبو عامر برصيد 1530 نقطة، وذهبية فرق الرجال بمجموع نقاط بلغ 4572 للثلاثي معتز وائل ومصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالإضافة الى برونزية فردي الناشئات، التي احرزتها فريدة خليل برصيد 1370 نقطة.

وكان الثنائي فريدة خليل وزينة عامر قد تمكن من التتويج بذهبية تتابع السيدات برصيد 1241 نقطة، في أول أيام البطولة.

وتختتم منافسات البطولة اليوم الأحد بمنافسات الزوجي المختلط، ويمثل مصر الثنائي مازن شعبان وفريدة خليل.
يذكر أن ياسر حفني يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

الجريدة الورقية