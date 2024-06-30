الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو حيث وزعت الهدايا عليهم ابتهاجاً بتلك المناسبة.

وعرضت فضائية "TEN" اليوم الأحد، تقريرا مصورا يعرض لقطات لمشاركة وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وشارك رجال الشرطة المصرية، المواطنين بجميع المحافظات المصرية، الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقامت بتوزيع الهدايا والورود وأعلام مصر عليهم ابتهاجًا بتلك المناسبة.

وقدم المصريون خلال التقرير، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحتفل المصريون اليوم الأحد، بمناسبة مرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو، ذكرى استعادة الوطن من يد الجماعة الإرهابية التى باتت تخطط وتدبر لإسقاط مصر، لكن وحدة وترابط هذا الشعب أفشلت مسعاهم بل استرجعوا زمام الأمور وتمكنوا من تصحيح المسار، وأسدل هذا التاريخ الستار على وجود قوة الشر من هذا البلد.