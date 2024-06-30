عمرو السنباطي: بفضل 30 يونيو نشهد دولة قوية ومؤسسات راسخة وسط محيط إقليمي مضطرب

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ ثورة ٣٠ يونيو تتحرك في أكثر من مسار لمواجهة التحديات واستكمال المشروع الوطني، وحماية الأمن القومي للدولة.

وقال السنباطي "لولا الظهير الشعبي المتماسك والداعم للثورة وأهدافها ما حققت نتائجها التي نلمسها اليوم، و المتمثلة في تحول مصر لدولة قوية جاذبة للاستثمارات بفضل المشروعات القومية الكبري ، ومشروعات البنية التحتية التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة المجالات.

وثمن السنباطي رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التي قال فيها " تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات و أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود ، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.

وقال السنباطي " بفضل الشعب المصري و تماسك الجبهة الداخلية ، فشل أهل الشر في تنفيذ مخططاتهم، حيث يقف الشعب خلف قيادته بما يحقق المصلحة العليا للدولة و مواجهة التحديات التي تتزايد.

وأوضح السنباطي " لا شك أن الدولة المصرية تدفع فاتورة تداعيات الأزمات العالمية و التي انعكست على الإقتصاد المصرى ،ورغم التحديات حاولت الدولة من خلال تحركات كثيرة للتخفيف من آثار هذه الأزمات على المواطنين ، سواء من خلال اجراءات متكررة تستهدف تحقيق الحماية الإجتماعية أو غيرها ، مضيفا" ولم تغفل الدولة مشروعات التنمية و مشروع " حياة كريمة ".

وقال السنباطي بفضل ٣٠ يونيو نشهد دولة ذات مؤسسات راسخة وسط محيط إقليمي مضطرب ، مضيفا " لا شك اننا نواجه العديد التحديات الإقليمية و الدولية ، التي تؤثر على المنطقة مشيدا بالتحركات التي قامت بها الدولة المصرية بعد ٣٠ يونيو من خلال تطوير قدرات الجيش المصرى بما يعززها و يحقق الهدف الأسمى لحماية الأمن القومى المصرى".

وقال السنباطي 30 يوينو انطلقت بالدولة نحو الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى التي تحقق صالح الأجيال القادمة ، وأنقذت مصر من محاولات الدفع بها نحو الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التى أرادت النيل من وطننا الغالي.