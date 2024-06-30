الأحد 30 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، وما بين محاولات خبيثة، لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر.

 

وتابع “السيسي”، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “كان موقف مصر، نبيلا وشريفا ووطنيا، لم تصمت مصر، بالفعل قبل القول، عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين، بكل ما أوتيت من قوة وعزم، وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعى التهجير، وأسمعت صوتها واضحا جليا، حماية لأمنها القومى، ومنعا لتصفية الحق الفلسطينى”.

 

وأوضح أن مصر  رغم التحديات تمضى على طريق التنمية والنهضة، مضيفًا: “بإذن الله العلى القدير، لا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم، والحياة الكريمة لجميع المواطنين”.

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