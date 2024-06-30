تحذيرات من الأرصاد للمصطافين بشواطئ البحر المتوسط

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها للمواطنين على شواطئ البحر المتوسط، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من ( 1.5 :2.5 متر).

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: على المصطافين توخى الحيطة والحذر وتجنب التعمق داخل البحر.

جدير بالذكر أنه يشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.