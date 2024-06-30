سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار واليورو بـ بمستهل تعاملات اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد تزامنا مع إجازة 30 يونيو في بعض البنوك وماكينات الصرف الآلي، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية نحو 151.51 جنيه للشراء، و157.16 للبيع

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكل المعلومات الاقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كل السلع المحلية والعربية والعالمية، لا سيما الدولار والعملات، وجاء سعر الدينار الكويتي على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف الآلي

متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.40 جنيه للشراء، 156.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 151.31 جنيه للشراء، و156.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية نحو 151.51 جنيه للشراء، و157.16 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

حقق سعر صرف الدينار الكويتي ببنك مصر، إلى 155.86 جنيه للشراء، و156.76 للبيع.

سعر الدينار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib

حقق سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو، 156.37 جنيه للشراء، و156.78 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، بالبنك الأهلي المصري، 155.72 جنيه للشراء، و 156.78للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي مستوى 149.56 جنيه للشراء، و159.25 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 149.93 جنيه للشراء، و156.76للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 155.74 جنيه للشراء، و156.78 للبيع.