أثارت غضبي بحديثها.. المتهم بقتل زوجته يبرر جريمته أمام النيابة

أثارت غضبي بحديثها.. بهذه الكلمات أدلي المتهم بقتل زوجته فى مدينة نصر بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على مصاريف المنزل، بإعترافات تفصيلة أمام جهات التحقيق المختصة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه لم يقصد قتلها لكنها أثارت غضبي بحديثها وشجارها الدائم وجعلت الشيطان تملك مني ، وقتلتها وارتحت من مشاكلها التي لا تنتهي.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه يوم الواقعة تشاجر عامل مع زوجته، هبة. م البالغة من العمر 23 سنة، بسبب خلافات بينهما على إثرها أستل سكينًا وطعنها عدة طعنات فأودت بحياتها، وتحرر المحضر رقم 9626 لسنة 2024.

ومن جانبها أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن الزوج وراء الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وتحرر المحضر رقم 9626 جنح أول مدينة نصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .