سعر الدولار واليورو اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف الآلي

سعر الدولار واليورو بمستهل تعاملات اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد تزامنا مع اجازة 30 يونيو في بعض البنوك وماكينات الصرف الآلي، ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 51.23 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكل المعلومات الاقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كل السلع المحلية والعربية والعالمية، لا سيما الدولار والعملات، وجاءت أسعار الدولار واليورو على النحو الآتي:

سعر اليورو والدولار اليوم الأحد

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

حقق سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو إلى 47.98 جنيه و 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

حقق سعر اليورو في البنك المركزي نحو 51.23 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 51.23 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر

سجل اليورو في بنك مصر 51.23 جنيه للشراء و 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك cib

جاء سعر اليورو اليوم في بنك cib بنحو 51.23 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 51.21 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.