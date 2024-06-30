جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 29

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 29 من عمر المسابقة، والمقرر انطلاقتها في السابعة مساء غدٍ بمواجهة المصري والجونة.

كما يواجه طلائع الجيش غدًا نظيره الأهلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر، في الموعد نفسه، على ستاد الكلية الحربية.

جدول ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز (62 نقطة) (25 مباراة).

2- الأهلي (48 نقطة) (20 مباراة).

3-المصري البورسعيدي (45 نقطة) (27 مباراة).

4- زد (41 نقطة) (+12 هدفًا) (26 مباراة).

5- مودرن فيوتشر (41 نقطة) (27 مباراة).

6- إنبي (40 نقطة) (+8 أهداف) (26 مباراة).

7- سموحة (39 نقطة) (26 مباراة).

8- الزمالك (37 نقطة) (+12 أهداف) (22 مباراة) يخصم 3 نقاط نهاية الموسم.

9- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (+9 أهداف) (27 مباراة).

10- الاتحاد السكندري (37 نقطة) (-6 أهداف) (28 مباراة).

11- طلائع الجيش (34 نقطة) (-3 أهداف) (26 مباراة).

12- الإسماعيلي (31 نقطة) (-4 أهداف) (28 مباراة).

13- الجونة (31 نقطة) (- 12 هدفًا) (28 مباراة).

14- البنك الأهلي (30 نقطة) (28 مباراة).

15- فاركو (25 نقطة) (28 مباراة).

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (27 مباراة).

17- الداخلية (19 نقطة) (28 مباراة).

18- المقاولون العرب (19 نقطة) (26 مباراة).