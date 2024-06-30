الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

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كوريا الشمالية تدين التدريبات العسكرية بين نظيرتها الجنوبية واليابان والولايات المتحدة

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أدانت كوريا الشمالية اليوم الأحد التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان متعهدة بـ"اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها"،  وفقا ل"روسيا اليوم". 

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 وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأحد: "سنحمي سيادتنا الوطنية ومصالحنا الأمنية، وكذلك السلام الإقليمي، من خلال إجراءات مضادة وساحقة".

ولم توضح الوزارة ما تعنيه بالإجراءات المضادة.

واختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان السبت مناوراتها العسكرية الثلاثية المتعددة المجالات التي استمرت ثلاثة أيام بعنوان "حافة الحرية" والتي تهدف إلى "تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية" وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وقد أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية مشتركة من قبل، لكن "حافة الحرية" كانت أول مناورة ثلاثية تجرى عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الجو والبحر وتحت الماء والإنترنت.

ونظمت هذه التدريبات بعد أيام من توقيع روسيا وكوريا الشمالية على معاهدة بشأن شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، والتي تقضي بتقديم المساعدة في حالة هجوم من قبل دولة ثالثة

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