وفاة خمسة أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة كورسك

قال حاكم منطقة كورسك بجنوب روسيا، أمس، إنَّ القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من المنطقة طوال اليوم، عقب هجوم بطائرة مُسيّرة على قرية؛ أدى إلى مقتل 5 بينهم طفلان، وفقًا لـ "رويترز".

وقال الحاكم أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليجرام"، إنَّ الهجوم بالطائرة المُسيَّرة استهدف منزلًا بإحدى قرى كورسك؛ مما تسبب في مقتل 5 أفراد فيما يتلقى اثنان من أفراد العائلة العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع مصور على قناة سميرنوف على تيليجرام منزلًا مدمرًا وسط أكوام من الأنقاض ومواد البناء.

وقال سميرنوف إنَّ القوات الأوكرانية قصفت 8 قرى بالقرب من الحدود على نحو متقطع طوال اليوم.

وأفادت أنباء بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى، ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من قصف المنطقة من مصادر مستقلة.