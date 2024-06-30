الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وفاة خمسة أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على منطقة كورسك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

قال حاكم منطقة كورسك بجنوب روسيا، أمس، إنَّ القوات الأوكرانية قصفت أجزاء من المنطقة طوال اليوم، عقب هجوم بطائرة مُسيّرة على قرية؛ أدى إلى مقتل 5 بينهم طفلان، وفقًا لـ "رويترز".

txt

البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا حول حادث على 13 ميلا من ميناء باليمن

txt

وفاة 18 شخصًا في تفجيرات انتحارية بولاية بورنو

وقال الحاكم أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليجرام"، إنَّ الهجوم بالطائرة المُسيَّرة استهدف منزلًا بإحدى قرى كورسك؛ مما تسبب في مقتل 5 أفراد فيما يتلقى اثنان من أفراد العائلة العلاج في المستشفى.

وأظهر مقطع مصور على قناة سميرنوف على تيليجرام منزلًا مدمرًا وسط أكوام من الأنقاض ومواد البناء.

وقال سميرنوف إنَّ القوات الأوكرانية قصفت 8 قرى بالقرب من الحدود على نحو متقطع طوال اليوم.

وأفادت أنباء بإصابة اثنين من سكان إحدى القرى، ولم يتسن لـ "رويترز" التحقق من قصف المنطقة من مصادر مستقلة. 

مواد متعلقة

البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا حول حادث على 13 ميلا من ميناء باليمن

وفاة 18 شخصًا في تفجيرات انتحارية بولاية بورنو

عاجل.. "الغزواني" يتصدر الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52.61%

ضربة صاروخية .. روسيا تستهدف قطارًا محملًا بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية

رياح مثيرة للأتربة وعظمى مكة المكرمة 45 .. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة صرة غرب نابلس

الجريدة الورقية