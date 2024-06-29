الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة اليوم السبت 29 يونيو انخفاض بقيم تتراوح من (٣:٢) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت: "يوجد نشاط لحركة الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة اضطرابا على مسطح البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج من (٣:٢متر).

ووجهت الهيئة نصائحها للمصطافين على الشواطئ بتوخي الحيطة والحذر وأخذ احتياطاتهم.

ويشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ويشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2: 3 .

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.