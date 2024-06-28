إسكندرية 31 درجة.. الأرصاد تتوقع طقس غدًا وتؤكد انخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس لغدًا السبت متوقعة أن يشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد بأنه من المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد ، يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وأوضحت الأرصاد من المتوقع أيضا أن يشهد غدًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2: 3 .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا السبت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.