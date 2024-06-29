سعر الذهب اليوم السبت.. ومفاجأة في عيار 21

بدأ سعر الذهب في السوق المصري تعاملات اليوم السبت 29 يونيو 2024 على ثبات ملحوظ عند نفس مستويات الإغلاق أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 18 مستويات 2700 جنيه بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيه.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات الذهب

ويذكر أنه تشهد أسعار الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات أمس الجمعة وذلك بعد ارتفاع يوم أمس، حيث يأتي هذا مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر فى تحركات الذهب خلال جلسة اليوم.



فيما يبقى سعر الذهب المحلي بدون تغيرات تذكر خلال تداولات الأمس أو بداية تداولات اليوم، وذلك في ظل تذبذب متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى انتظار السوق العالمي لبيانات التضخم الأمريكية اليوم.