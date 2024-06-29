دماء على الذهب.. محاكمة المتهم بقتل جوهرجي بولاق ابو العلا

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل صاغة مسرح الجريمة، في القضية الشهيرة بــ " جواهرجي بولاق".

تعود تفاصيل تلك الواقعة الي شهر فبراير الماضي بعدما اقدم عاطل على قتل صاحب محل ذهب يدعى يدعي حسني الخناجري بمنطقة بولاق أبو العلا ، وانهى حياة المجني عليه وسرقة كمية من المشغولات الذهبية وفر هاربا ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام ، والقت القبض على القاتل بعد ساعات من وقوع الجريمة ومحاولته الهروب من جريمته .

وتتبع فريق من رجال المباحث تم تشكيله بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أماكن هروب واختباء المتهم في جريمة مقتل الجواهرجي حسني الخناجري، وتبين أنه كان مقيما قبل الحادث لدى صديق له ضُبِط.

وتوصلت الترحيات الأولية أن المتهم ذهب إلى محل مشغولات ذهبية ملك حسني الخناجري الجواهرجي في منطقة بولاق أبو العلا، ودلف إلى المحل بحجة شراء مجوهرات وظل المتهم يقلب في المشغولات الذهبية وطلب أكثر من تشكيلة وأوزان مختلفة، وما ان انفرد بالضحية غافله وانهال عليه طعنا بسلاح ابيض وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وكشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري أسفرت عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيها، وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن المتهم بقتل حسني الخناجري جواهرجي بولاق أبو العلا، خطط لارتكاب الجريمة قبل أيام من الحادث، و نفذ جريمته وفرَّ هاربًا من موقع الحادث.