الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضربة صاروخية .. روسيا تستهدف قطارًا محملًا بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية

قطار تابع للقوات
قطار تابع للقوات الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوريجيا، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية ثقيلة.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنّ طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوريجيا. حسب  "سبوتنيك".

تدمير مدرعة أمريكية

وأضاف البيان أنه نتيجة الضربة قُتل عسكريون أوكرانيون، ودُمرت ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم-113، ومنظومات دفاع جوي من طراز بوك إم1، ومركبات مشاة برمائية من طراز "بي إم بي-2"، وخزانات وقود.

وفي وقت سابق، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرجي ليبيديف، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوريجيا، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".

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