الأحد 30 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة صرة غرب نابلس

الاحتلال يقتحم نابلس
الاحتلال يقتحم نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة صرة، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلّة.

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الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويعتقل عددا من الفلسطنيين

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سفارة الاحتلال في صربيا تتعرض لهجوم

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددًا من المنازل.

اشتباكات مع قوات الاحتلال

 

اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس، في وقت شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية اقتحامات ومداهمات من قوات الاحتلال تخللتها اعتقالات.

يُذكر أنّ مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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