الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة صرة غرب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة صرة، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلّة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وفتشت عددًا من المنازل.

اشتباكات مع قوات الاحتلال

اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في نابلس، في وقت شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية اقتحامات ومداهمات من قوات الاحتلال تخللتها اعتقالات.

يُذكر أنّ مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.