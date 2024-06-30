تنسيق مدرسة ايفرجرو الدولية في الحديد والصلب 2024

أعلنت مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في الأسمدة والحديد والصلب تنسيق التقديم لها في العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ويبلغ تنسيق التقديم في مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 220 درجة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، على ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 48 درجة.

وتقع مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة 13، مدينة السادات، محافظة المنوفية.

توفر مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لخريجها فرص عمل في مصانع صناعة الأسمدة، وفي مصانع الحديد والصلب، ومصانع صناعة الأسمنت.

ويدرس الطلاب في مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

وتمتد الدراسة في المدرسة على مدى ثلاث سنوات، يحصل الطالب بعدها على شهادة، ويمكنه الالتحاق بعدها بأي جامعة تكنولوجية.

ويتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية العام الماضي.

شروط التقديم في مدرسة ايفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية:

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالدراسة في مدرسة ايفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي في مدرسة ايفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية، ويشمل اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

ألا يزيد سن المتقدم الدراسة في مدرسة ايفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.​​​​​​​​​​​​​​

مزايا الدراسة في مدرسة ايفرجرو للتكنولوجيا التطبيقية: