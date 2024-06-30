حقيقة إلغاء فعاليات موازين بعد وفاة والدة ملك المغرب (خاص)

اكتست مملكة المغرب خلال الساعات الماضية بالحزن، بعد إعلان وفاة والدة الملك محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، حسبما أعلن الناطق الرسمي اسم القصر الملكي في بيان.

أُعلن بيان الوفاة أثناء استمرار فعاليات مهرجان موازين الغنائي، الذي انطلق منذ مايقرب من 10 أيام، وتم استكمال الحفلات المقرر إقامتها وكان على رأسها الفنان محمد رمضان.

وصرح مصدر من داخل المهرجان لـ بوابة الوفد، حول صحة إلغاء باقي الفعاليات، قائلا" البرنامج الغنائي للمهرجان قائم طالما لم يعلن الديوان حالة الحداد الوطني"

وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس