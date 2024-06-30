إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة التعامل المباشر مع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها.

وأوضح المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، وذلك بعدد من القرى ومدينة طامية.

إزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية بمدينة طامية

وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملات تمكنت من إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية واسوار على مساحة 825 متر، بزمام مدينة طامية وقرى قصر رشوان والمظاطلي، وتمت الإزالة بالكامل ومصادره مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بشارع مستشفى السلام بمدينة طامية بحضور رجب سلطان سكرتير عام المجلس، عبادة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طامية أنه تم إزالة عدد 5 حالات بناءً مخالف في حملة برئاسة المهندس محمود أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة الجمال على مساحة 440 متر، عبارة مباني بالطوب الأحمر والأبيض علي الأراضي الزراعية وأعمدة خرسانية بناحية عزبة الإصلاح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لافتا إلى إستمرار تلقي طلبات المواطنين بشأن إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة طامية.