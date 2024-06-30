تشكيل الأرجنتين أمام بيرو .. لاوتارو مارتينيز في الهجوم

أعلن المدير الفني ليونيل سكالوني تشكيل منتخب الأرجنتين الذي سيخوض مواجهة بيرو بعد قليل على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وجاء تشكيل الأرجنتين للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتييل - جيرمان بيتزيلا - نيكولاس أوتامندي - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس - إزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: أنخيل دي ماريا - لاوتارو مارتينيز - أليخاندرو جارناتشو

ويغيب النجم ليونيل ميسي عن المباراة؛ بسبب الإصابة التي لحقت به أمام تشيلي في المباراة الماضية، إلا أنه بالرغم من ذلك يجلس على مقاعد البدلاء لتقديم الدعم لزملائه في المباراة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم تأهله رسميًا إلى دور ربع النهائي من البطولة، بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على كندا وتشيلي، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب بيرو الترتيب بنقطة وحيدة.