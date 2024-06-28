موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة مواجهة قوية تجمع المنتخب الأرجنتيني بنظيره بيرو، ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024.



وتشهد موقعة الأرجنتين أمام بيرو غياب قائد التانجو ليونيل ميسي، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة الماضية أمام تشيلي.

وقد فضل الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني إراحة صاحب ال 36 عامًا من خوض مواجهة بيرو.

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو

تنطلق مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام بيرو في تمام الثالثة من صباح بعد الغد الأحد في المباراة التي يشهدها ملعب هارد روك بميامي، بفلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبيرو

لم تقوم أي وسيلة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنقل منافسات كوبا أمريكا، بعدما كانت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية تقوم ببث البطولة.