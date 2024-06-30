كيميتش: عدنا بعد هدف الدنمارك الملغي والجماهير كانت رائعة

تحدث جوشوا كيميش نجم وسط منتخب ألمانيا على فوزهم أمام الدنمارك بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت أمس السبت في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا، على ملعب سيجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند.

قال كيميتش في تصريحات عقب نهاية المباراة: عدنا إلى المباراة بطريقة أفضل بعد إلغاء الهدف الذي سجلته الدنمارك، لدينا سلسلة جيدة ولم نهزم منذ فترة طويلة.

وتابع :هذا يمنحنا الثقة، أجرينا تبديلات جيدة مرة أخرى الليلة، هذا ما يجعل الفريق جيدًا

وواصل كيميش: أداءنا جيد جدًا، نحن نعرف أين نقف، نعلم أننا يمكننا التغلب على أي فريق، لكننا نعلم أيضًا أننا يمكن التغلب علينا لكن لدينا سلسلة جيدة الآن.

وأشار: لم نخسر منذ فترة طويلة، هذا يمنحنا بالطبع ثقة بالنفس، ونعلم أيضًا أن لدينا دائمًا لاعبين على مقاعد البدلاء يمكنهم تحسين أدائنا.

وأكمل: لقد شعرنا أن المشجعين كانوا متواجدين بشكل كبير اليوم، من بين المباريات الأربع، أعتقد أن اليوم كان بأفضل جو من مشجعينا. كانوا حاضرين، جائعين، وصاخبين، وآمل أن نتمكن من تكرار ذلك.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا، وينتظر منتخب الماكينات الفائز في مباراة إسبانيا وجورجيا لملاقاته في الدور ربع النهائي من البطولة "دور الـ8".