محافظ الاسكندرية.. إرتفاع درجات الحرارة وراء حريق الاستاد

قال محافظ الإسكندرية إنه وقع أمس ماس كهربائي في البرج الثاني باستاد الإسكندرية، وتم التدخل الفوري للسيطرة على الوضع، وعليه تم إيقاف المباراة بين فريقي سموحة وبيراميدز.

وطمأن المحافظ المواطنين بأنه لم تحدث أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات للمواطنين، لافتًا أنه تم حدوث بعض التلفيات البسيطة جار إصلاحها بمعرفة المختصين.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة مختصة من جميع الجهات المعنية للتحقيق وفحص الأسباب التي أدت إلى الماس الكهربائي، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن الماس ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام لطفي مدير عام استاد الإسكندرية، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والعميد مدحت تمام مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش.

الجدير بالدكر ان تم ايقاف مباراة بيراميدز وسموحة وقطع الكهرباء داخل استاد الإسكندرية بسبب وجود حريق في غرفة التحكم بالمقصورة الرئيسية بالاستاد، وتم إخلاء الملعب من الحضور عقب تطاير الدخان فى مقصورة المباراة بعد اشتعال الحريق داخل غرفة التحكم فى الكابلات .

تم الدفع ب10 سيارات اطفاء الى الاستاد لمحاولة السيطرة على الحريق قبل امتداده الى المبانى بالاضافة لتواجد عربات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.تسبب الحريق فى اطفاء اثنين من اعمدة الانارة داخل الملعب .

وتوقف اللقاء بعد 5 دقائق فقط من أحداث الشوط الثاني، والنتيجة تشير للتعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لادارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بستاد الاسكندرية اثناء مباراة براميدز وسموحة .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية الميدانية بمعداتها وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بغرفة التحكم اثر حدوث ماس كهربائى باحد ابراج الانارة اثناء الشوط الثانى فى الدقيقة الرابعة شب حريق بالغرفة مما اسفر عن خروج دخان وتطاير الحريق ، حدث حالة من الهرج والمرج الفزع بين المواطنين والاعبين . تقوم قوات الحماية المدنية بمحاولة الاطفاء قبل تطاير النيران باقى اجزاء الاستاد

كشف مصدر مسئول ان الأزمة حدثت بسبب وجود "ماس كهربائي" في غرفة التحكم الكهربائي للبرج الثاني في المقصورة، ليتصاعد الدخان في وجود الجماهير.وأوضح أنه سرعان ما اتجهت عربات الإطفاء والإسعاف لإنهاء الأزمة، ومازال مراقب المباراة ينتظر قرار قوات الأمن، لمعرفة إمكانية استكمال اللقاء من عدمه.